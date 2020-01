Tischtennis – Trollinger Cup in Steinheim An Sascha Volk kommt seit Jahren keiner vorbei

Während des Turniers ist der kleine Tisch in der Riedhalle sein zweites zu Hause. „Am Freitag war ich von 18 bis 23 Uhr hier, am Samstag gingen die Spiele von 9 bis fast 21 Uhr, und heute Morgen war ich um 8.45 Uhr da“, erklärt Sascha Volk am Sonntagvormittag. Dass es am Samstag so lange geht, hat organisatorische Hintergründe: „Wir haben kurzfristig nach Anmeldungen von Stammgästen bekommen, denen wir nicht absagen wollten. Dadurch gab es in einer Konkurrenz Fünfer-Gruppen, was die Anzahl der Spiele nach oben geschraubt hat“, sagt Volk. Denn der Trollinger Cup sei so konzipiert, dass es am Sonntag immer die gleiche Zahl von rund 50 Spielen gebe. „Dadurch können wir sicher sein, dass wir gegen 15 Uhr fertig sind. Denn einige Gäste aus Sachsen, Brandenburg oder aus der Schweiz haben ja eine etwas weitere Rückreise. Aber dadurch variiert eben die Zeit am Samstag immer etwas. Manchmal sind wir um 18 Uhr fertig, dieses Jahr war es eben etwas später.“