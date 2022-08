Tischtennis Borussia Düsseldorf verliert Champions-League-Titel wieder

Die ETTU beantragte im Mai eine Überprüfung dieser Entscheidung, fügte sich nun aber zumindest in Teilen dem Sportgerichts-Urteil, um "die Spieler, Teilnehmer und die Integrität des Wettbewerbs zu schützen", wie es in der Mitteilung heißt. Nach Rücksprache mit allen betroffenen Clubs sowie dem Vermarkter der Champions League wurde die Saison 2021/22 ohne Sieger für beendet erklärt. Das "Board of Appeal" hatte zwar verfügt, dass alle ausstehenden Halbfinal- und Finalspiele noch ausgetragen werden müssen. Die Düsseldorfer erklärten jedoch frühzeitig, nicht gegen ein russisches Team anzutreten.