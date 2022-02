Tipps und Tricks fürs Kochen Warum Eierwasser nicht weggeschüttet werden sollte

Stuttgart - In den meisten Fällen wird das Wasser nach dem Eierkochen anschließend in den Abfluss gegossen. Das muss aber nicht unbedingt sein – Eierwasser lässt sich gut weiter verwerten. Für Pflanzen eignet sich das, an Kalzium reichhaltige Eierwasser, optimal. Kalzium hält den pH-Wert in der Erde neutral. Der durchschnittliche Wert sollte immer in einem Bereich von 6,0 und 6,5 liegen.