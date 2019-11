Tipps und Tricks fürs Bahnfahren Wie Sie fast immer einen Sitzplatz bekommen – auch ohne Reservierung

Handball

Das Bottwartal-Derby feiert seine Neuauflage

In der Beilsteiner Langhanshalle trifft am Samstag die SG Schozach-Bottwartal auf den SKV Oberstenfeld. Anders als in den vorherigen Saisons ist die Favoritenrolle klar verteilt. Aber was wird das in einem solchen Duell wert sein?