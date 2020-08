Tipps gegen Wespen Was tun gegen Wespen im Sommer?

Müssen wir in diesem Sommer mit vielen Wespen rechnen?

„Ich gehe davon aus, dass es in Baden-Württemberg ein sehr starkes Wespenjahr wird“, sagt Volker Mauss, Biologe am Zentrum für Wespenkunde in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall). Das hänge nicht nur mit dem konstant warmen Frühjahr und Sommer zusammen, auch wenn die Wespen davon profitieren. „Es gibt auch Faktoren innerhalb der Population“, erklärt der Experte. So werden vermutlich nächstes Jahr weniger Wespen unterwegs sein. Das hänge unter anderem davon ab, wie gut die Königinnen versorgt werden können. Auch der Konkurrenz-Gedanke spiele eine Rolle: „Wenn es viele Königinnen gibt, schädigen oder töten sie sich auch gegenseitig.“ Wie viele Wespen unterwegs sind, schwanke jährlich. Dennoch sei die Population in den vergangenen Jahren in den Städten konstant geblieben, auf dem Land werden es jedoch weniger. „Sie finden dort weniger Beute“, sagt Mauss.