Die für den Menschen gefährlichen Raupen schlüpfen Anfang Mai. Ihre Brennhaare entwickeln sie ab dem dritten Larvenstadium. Aus diesem Grund besteht die höchste Gefahr in den Monaten von Mai bis Juni. Da die Härchen allerdings in den Nestern, an den Bäumen und auf den Böden verbleiben, besteht die Gefahr durch die Brennhaare ganzjährig. Die kleinen Härchen können bei günstiger Witterung auch durch den Wind über weite Strecken getragen werden. So können Menschen auch mit den Brennhaaren in Kontakt kommen, wenn keine Eichenprozessionsspinnern in der unmittelbaren Nähe sind.