Tipps für Kinder Schöne Bücher für Kinder zu Ostern

Die Kinder können bei „Was lebt oben? Was lebt unten?“ eine Reise in verschiedene Länder erleben und unterschiedliche Tiere kennenlernen. Dieses Buch erzählt spielerisch und farbenfroh von unserer faszinierenden Welt. In „Mein verrückter Körper“ erfahren sie, wozu der menschliche Körper alles fähig ist oder sie lernen bei „Große Kunst für kleine Kenner“, dass Kunstmuseen auch für Kinder spannend sein können. Käfer Kamiel begleitet sie dabei und zeigt ihnen die Mona Lisa mit einem Schweinsgesicht oder einen Braunbären, der auf der großen Welle von Kanagawa surft. Auch für Kinder, die Märchen lieben, lässt sich etwas finden – doch dieses Mal wird die Prinzessin nicht gerettet, sondern selbst zur Heldin.