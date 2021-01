Tipps für Herzpatienten Steigt das Blutungsrisiko durch die Corona-Impfung?

Frankfurt am Main - Mehrere Hunderttausend Patienten in Deutschland, die etwa an Vorhofflimmern leiden, müssen vorbeugend Blutgerinnungshemmer einnehmen. Ein Hindernis für eine Covid-19-Impfung ist das allerdings nicht, heißt es seitens der Deutschen Herzstiftung. „Die Schutzwirkung der Corona-Impfung gegen die lebensbedrohlichen Folgeschäden oder gar den Tod durch Covid-19 überwiegen die Risiken durch Blutungen bei Weitem“, mahnt der Kardiologe Thomas Meinertz vom Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung.