Coronavirus Diese Regeln gelten für Arbeitnehmer im Beruf

StuttgartDas Thema Coronavirus taucht immer häufiger im Arbeitsalltag auf. Sei es, weil häusliche Quarantäne verhängt oder die Kita vorläufig geschlossen wurde und die Kinder von zuhause aus betreut werden müssen. Auch Selbstständige stoßen an Grenzen. So erzählte ein Schornsteinfeger aus dem Kreis Böblingen – normalerweise ein Symbol für Glück – dass viele Kunden ihn nicht mehr ins Haus lassen wollen aus Angst vor einer Ansteckung. Das Coronavirus schafft so einige Verwirrung: Wer kommt für all die anfallenden Dienstausfälle auf, ab wann darf ich zuhause bleiben und was mache ich, wenn ich selbstständig bin? -