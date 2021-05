Tipps bei Angst vor Spritzen Das hilft gegen die Angst vor dem Piks

Während der Impfung können laut dem Psychologen zwei Dinge helfen. Zum einen sei es manchmal hilfreich, sich in den Oberschenkel zu kneifen. „Dann ist die Aufmerksamkeit auf zwei Schmerzstellen gerichtet und der Piks nicht mehr so spürbar“, erläutert er den Tipp. Zum anderen könne man sich auch eine angenehme Szene vorstellen, wie beispielsweise, dass man sich an einem Strand befindet. „Damit erzeugt man in der eigenen Vorstellung ein angenehmes Gefühl“, wie Ubald Hullin erklärt.

Beruhigungsmittel seien keine dauerhafte Lösung

Bei starker Angst vor einer Impfung sei es auch möglich, sich im Voraus beim Arzt ein beruhigendes Mittel wie einen Betablocker oder Tranquilizer verschreiben zu lassen. Allerdings sollte man diese Substanzen laut dem Psychologen nur einmalig verwenden, da sie süchtig machen können. Er sei generell kein Fan von solchen Mitteln, um starke Ängste langfristig in den Griff zu bekommen. „Eine Phobie ist ein ernstes Thema und benötigt psychologische Behandlung“, sagt Hullin.