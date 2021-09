Tipp: Dienstag in Stuttgart Pop von She Owl im Galào

Kinotaugliche Performance

Die dazugehörige Release-Tour endete im Juni 2018 mit einer Show im von David-Lynch designten Club Silencio in Paris. Die kinotaugliche Performance von She Owl wird mit der gespenstisch kühlen und doch temperamentvollen Stimme von Jolanda Moletta auch das Galào ausfüllen; wer will, kann dann in der Musik von She Owl Referenzen an Bat for Lashes, My Brightest Diamond sowie an die PJ Harvey­ entdecken.