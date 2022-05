Timo Baumgartls Diagnose Hodenkrebs: So wichtig ist die Vorsorge

Monatliche Selbstuntersuchung

Wichtig ist die regelmäßige Selbstkontrolle. „80 Prozent der Hodentumoren werden in einem Frühstadium von Patienten selbst erkannt“, sagt Schrader. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie empfiehlt Männern zwischen 14 und 45 einen monatlichen „Hodencheck“. Dabei sollte man auf tastbare, schmerzlose, harte Schwellungen des Hodens oder Knoten im oder am Hoden achten. Tipps zur Selbstuntersuchung gibt es unter www.hodencheck.de. Wer dabei verdächtige Veränderungen wahrnimmt, sollte sich an einen Urologen wenden. Dieser klärt zunächst mit Ultraschall, ob eine Gefahr besteht. Je nach Ergebnis folgen Blutuntersuchungen zur Erkennung von Tumormarkern, Hormonmessungen und Gewebeuntersuchungen. Bei einem positiven Befund wird unter anderem per Computertomografie untersucht, ob der Krebs gestreut und andere Organe befallen hat.