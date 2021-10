Timo Baumgartl Früherer VfB-Star heuert bei GZSZ an

Stuttgart/Berlin - Was macht ein Fußballer, wenn er mal verletzungsbedingt aussetzen muss? Er startet eine Schauspielkarriere. So zumindest hat es Timo Baumgartl vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin gemacht. Der Innenverteidiger heuerte während seiner Verletzungspause bei der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ an.