TikTok-Video geht viral Aldi-Kassiererin verzückt das Internet

Stuttgart - Mit einem Video an der Supermarktkasse sorgt eine Hamburger Aldi-Verkäuferin dieser Tage für großes Aufsehen im Internet. In dem nur elf Sekunden langen Clip filmt sich die junge Frau, die sich Elaine Victoria nennt, bei ihrer Schicht an einer Aldi-Kasse. Dabei tanzt sie im Dress ihres Arbeitgebers und bewegt ihre Lippen zur Musik, so als würde sie selbst singen. Obwohl eigentlich nichts Spektakuläres mehr passiert, sammelte das Video mehr als 800.000 Aufrufe binnen weniger Tage. Auch auf Youtube und Instagram erobert die Aldi-Verkäuferin die Herzen der Nutzer.