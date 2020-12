Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn im Bottwartal Immer im Einsatz für Zwei- und Vierbeiner

„Es sind Schicksale, die uns nicht kaltlassen und tief berühren“, berichtet Karin Faber. Wegsehen geht da nicht, die Tiertafel packt an und macht möglich, was möglich ist. So gab es etwa einen Hundebesitzer, dessen Tier es nicht so gut ging. Ein Besuch beim Tierarzt ergab einen großen Tumor. Die Operationskosten waren unbezahlbar – wären da nicht die Spender der Tiertafel gewesen, die ausgeholfen haben. Ein anderer Fall, der den Helfern gut im Gedächtnis geblieben ist, war der einer Familie, deren Hund nach einer schweren Operation verstarb. Kurz darauf wurde die Katze angefahren. Ein Mann hatte seine Wohnung verloren, mit Hund war es schwer, etwas Neues zu finden, erinnert sich Bettina Reichel: „Er sagte, er würde lieber auf der Straße leben, bevor er sein Tier weggeben muss.“ Das konnte verhindert werden. Betreuer, Unterkünfte oder Anträge – die Mitglieder der Tiertafel bewegen viel. „Die Stunden darf man da gar nicht zählen, es macht Spaß, und deshalb schauen wir nicht auf die Uhr“, so Faber. Wer gerade Zeit hat, hilft aus: „Jeder so viel, wie er leisten kann.“

Weitere Mitstreiter sind da jederzeit willkommen. Vor allem Fahrer werden immer gebraucht, denn das Gebiet, das die Tiertafel abdeckt, ist groß. Derzeit gibt es drei Touren durch die Kreise Heilbronn und Ludwigsburg sowie im Bottwartal. „Ich komme in Ecken, die ich vorher noch nie gesehen habe“, so Kaja Sprengel mit einem Augenzwinkern. Ein Problem hat sich dafür aufgelöst: Das Lager war zu klein, Mitglieder hatten die Waren von Spendern und Kooperationspartnern zum Teil zuhause gelagert. Ab Januar steht hier dann ein Gebäude auf dem ehemaligen Werzalit-Gelände in Oberstenfeld bereit.

Und eines Tages – man wird ja noch träumen dürfen – tourt dann hoffentlich ein eigenes Tafelmobil der Tiertafel durch die Landkreise. Zu wünschen wäre es den Männern und Frauen jedenfalls. Denn was sie in ihrer Freizeit leisten ist beachtlich. Ich ziehe meinen Hut für so viel Einsatz, Hilfsbereitschaft und Herzblut.