Tierschutz in Affalterbach Ein „Gnadenhof“ für Katzen

Die Futterkosten reißen Löcher in die Kasse

Am Anfang finanzierte Kubeja alles aus eigener Tasche. Tierarzt, Futter und Medikamente verschlangen große Beträge, die Löcher in ihr Haushaltsbudget fraßen. Doch je mehr Katzen ein neues Zuhause fanden, desto mehr freiwillige Helfer schlossen sich an. All das bekam dann im Jahr 2009 feste Strukturen. Der Verein Feline wurde gegründet. Mit vielerlei pfiffigen Aktionen organisieren die Tierschützer an der Alten Kelter in Affalterbach kleine Feste mit Bewirtung. Die Erlöse fließen umgehend in die Futter- und Medikamentenkasse. Neben Mitgliedsbeiträgen ist der jährlich aufgelegte Katzenkalender ihre wichtigste Einnahmequelle. „Wir kommen finanziell gerade so über die Runden“, verweist Claudia Handel auf die klammen Kassen. Die Schriftführerin ist seit über acht Jahren dabei. Irgendwann las Handel in einem Wochenblatt von der Suche nach weiteren ehrenamtliche Helfern – und es funkte sofort bei ihr.