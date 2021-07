Tiersammelstelle in Werne Mitarbeiter sollen Pferde und Kühe gequält haben

Erste Hinweise auf Tierquälerei gab es schon vorher

Die Viehsammelstelle war vom Kreis Unna in Abstimmung mit dem Landeslandwirtschaftsministerium bereits am vergangenen Freitag geschlossen worden. Anlass waren Hinweise der Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz, die einen „begründeten Verdacht auf massive Verstöße gegen das Tierschutzgesetz“ nahelegten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Betrieb, nachdem die Organisation Strafanzeige gestellt und Videomaterial geliefert hatte. In der vergangenen Woche waren Durchsuchungen an mehreren Standorten erfolgt.