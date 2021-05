Tierquälerei in Hessigheim Wieder werden Hühner geköpft

Demnach haben sich bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag Zugang zu einem umzäunten Gartengrundstück am Ende der Besigheimer Straße am Neckarufer in Hessigheim verschafft. Auf dem Grundstück öffneten sie ein Gehege, in dem acht Hühner, vier Laufenten und zwei Hasen untergebracht waren.