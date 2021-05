Tierquälerei in Brandenburg Polizei rettet lebende Ferkel aus Abfallcontainer

Premnitz, Brandenburg, Havel - Die Brandenburger Polizei hat am Sonntagnachmittag im Milower Land bei Premnitz (Landkreis Havelland) zwei lebende Ferkel aus einem Abfallcontainer einer Schweinemastanlage gerettet. Nach Angaben der Polizeidirektion West vom Montag hatte eine Zeugin die Beamten gerufen, weil sich in dem an der Straße abgestellten Behälter zwischen toten Tieren offenbar noch lebende Ferkel befanden. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte daraufhin zwei noch lebende Tiere aus den Tonnen bergen. Ein weiteres, schwer verletztes Tier musste von einem Jäger getötet werden.