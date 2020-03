Tiernothilfe im Landkreis Ludwigsburg Ihre Mission ist eine Herzensangelegenheit

Was die Zahl der Einsätze angeht, schwankt diese derzeit noch stark. „Wir sind aber auch noch nicht so bekannt“, so Marion Fleischmann. In Erinnerung bleibe ihnen aber so gut wie jeder Fall. Mal aufgrund der besonderen Tragik, wie beim Totfund einer trächtigen Katze. Manchmal aber auch aufgrund der Kuriosität. „Wir haben einmal Hühner im Wald mit dem Kescher einfangen müssen“, erinnert sich Fleischmann. Ein anderes Mal ist eine Herde von Kamerunschafen inklusive Lämmern in Privatgärten unterwegs gewesen. Die Fluchttiere wieder heim zu bringen, sei ohne entsprechendes Wissen gar nicht so leicht. Über alle Einsätze berichten die Helfer im Anschluss ganz offen auf ihrer Facebook-Seite: „Teilweise wird es dabei auch sehr emotional.“



Die Tier-Engel sind über die Notfall-Hotline 0178/9313465 zu erreichen. Kontakt außerdem auch über die Facebook-Seite "Tier-Engel unterwegs".