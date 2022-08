Tierischer Einsatz in Affalterbach Feuerwehr rettet Igel aus misslicher Lage

Ein Feuerwehrmann griff beherzt mit einer Greifzange ins Loch und nach dem Tier. Allzu lange musste der Weißbauchigel so nicht in dem Loch verharren. Da außer Erschöpfung keine Verletzungen festgestellt werden konnte, wurde er auf einer Streuobstwiese an einem schattigen Platz in die Freiheit entlassen. Damit kein Artgenosse in dieselbe Falle tappt, sicherte die Feuerwehr das Loch provisorisch ab.