Tierische Unterhaltung Wegen Corona: Zoo-Schimpansen kommunizieren per Videoschalte

Über zwei Großbildschirme können sich die Gruppen im Zoo in Brünn (Brno) und im Safari-Park in Dvur Kralove gegenseitig beobachten - über eine Entfernung von rund 150 Kilometern. Die Öffentlichkeit kann noch bis mindestens Ende der Woche täglich über einen Internet-Livestream zuschauen, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.