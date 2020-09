Tierische Rettungsaktion in den USA Leckerli rettet Hund aus neun Meter tiefem Loch

Morganton - Die Radsportler entdeckten das offenbar seit mehreren Tagen feststeckende Tier am Sonntag bei einem Ausflug auf dem Sinkhole Trail im Pisgah-Nationalwald in North Carolina, wie der Rettungsdienst von Burke County berichtete. Sie lockten den Hund mit einem Beef Jerky, einem Snack aus getrocknetem Rindfleisch, an und holten ihn mit Gurten nach oben.