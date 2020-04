Tierhalterin in Großbottwar gesucht Hund beißt Spaziergängerin in die Hüfte

Eine Spaziergängerin ist am Waldrand bei Großbottwar von einem Hund gebissen worden. Die 30-Jährige war am Donnerstag kurz nach 9 Uhr auf einem Waldweg, der Verlängerung des Nassacher Sträßle in das Weinbaugebiet Harzberg, unterwegs. Dort kamen ihr schließlich zwei freilaufende Hunde entgegen. Die Tiere rannten auf sie zu. Während ein Hund mit weißem Fell und etwa von der Größe eines Schäferhundes knurrend vor ihr stehen blieb, sprang das zweite Tier mehrmals an ihr hoch. Der Hund, es dürfte sich um einen Golden Retriever handeln, schnappte auch nach der Frau. Schließlich biss er ihr in die Hüfte.