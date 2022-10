Tiere Neue Arten farbenprächtiger Vögel in Indonesien entdeckt

Zoologen des Trinity College Dublin identifizierten in Zusammenarbeit mit einem indonesischen Forscherteam unter anderem den bisher unbekannten "Wakatobi-Nektarvogel" (Cinnyris infrenatus) mit seiner leuchtend blau-gelben Brust, der auf der Inselgruppe Wakatobi östlich von Sulawesi lebt. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die im "Zoological Journal of the Linnean Society" veröffentlicht wurde.