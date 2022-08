Tiere Katzen-Ausgangsverbot in Walldorf endet vorzeitig

Walldorf - Das bundesweit einzigartige Ausgangsverbot für Katzen in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zum Schutz seltener Vögel geht an diesem Montag vorzeitig zu Ende. Damit dürfen streunende Katzen zwei Wochen eher wieder vor die Tür als in der Verfügung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis vorgesehen.