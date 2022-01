Tiere Japans ältester Zoo zeigt erstmals seltene Panda-Zwillinge

Zutritt per Losverfahren

Wegen steigender Infektionszahlen blieben bis auf das Panda-Gehege alle übrigen Anlagen des ältesten Zoos der Stadt geschlossen. Insgesamt 1080 ausgeloste Besucher dürfen sich die beiden inzwischen rund 13 bis 14 Kilogramm schweren Zwillinge bis Freitag anschauen. Die 16 Jahre alte Shin Shin hatte sie in den frühen Morgenstunden des 23. Juni zur Welt gebracht. Die Nachricht hatte die Aktien-Kurse von Restaurants in der Nähe steigen lassen. Japaner lieben Pandas, und so erhoffen sich die Ladenbesitzer einen Andrang.