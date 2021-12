Tiere Erste Heuler der Saison in Seehundstation angekommen

Die beiden Robben werden nun zwei bis drei Monate in der Seehundstation verbringen, um sich das Gewicht anzufressen, das sie im Freiland am Ende der Säugezeit hätten. "Das ist bei den weiblichen Tieren mindestens 35 Kilogramm", sagte Rosenberger. Bei den männlichen sind es bis zu 50 Kilogramm. Bis sie in die Freiheit entlassen werden können, müssen "Rudi" und "Renate" lernen, selbstständig Fisch zu fressen. "Dazu werden ihnen hier verschiedene Fischarten angeboten, damit sie möglichst gut auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden."