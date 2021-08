Tief „Kurt“ Mehrere Bäume stürzen um

Neben überfluteten Straßen lag der Einsatzschwerpunkt auf umgestürzten Bäumen, die von der Feuerwehr beseitigt werden mussten. Da es unwetterbedingt auch zu einem Stromausfall gekommen war, gestaltete sich die Koordination der Einsätze aufwendiger als sonst. Die Feuerwehr Affalterbach war am Sonntag mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen bis 23 Uhr und am Montag mit zehn Feuerwehrangehörigen und zwei Fahrzeugen bis 11 Uhr im Einsatz. An zwei Einsatzstellen war am Sonntag darüber hinaus der Einsatz der Marbacher Drehleiter notwendig. Das Polizeirevier Marbach war in die Einsatzlage ebenso eingebunden wie die Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Rikker und Andreas Neuweiler.