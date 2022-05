Thronjubiläum von Elizabeth II. Das Fernsehen feiert die Queen

Die mittlerweile 96-jährige Elizabeth wurde nach dem überraschenden Tod ihres Vaters im Februar 1952 zur neuen Königin ausgerufen, die offizielle Krönungsfeier fand aber erst am 2. Juli 1953 statt – das in London am Donnerstag, im deutschen Fernsehen auch schon vorab begangene Jubiläum zieht also zwei historische Daten zusammen. Die Hinauszögerung der großen Feierlichkeit in der Westminster Abbey war ein Schachzug von Premierminister Winston Churchill, der sich von der größeren Nähe des royalen Pomps und sakralen Zinnobers zur anstehenden Wahl Stimmungspunkte für die konservative Partei erhoffte. Schon daran sieht man, dass das Amt der Queen ein politisches Pfund auf einer nervösen Waage ist.