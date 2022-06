Thomas Krücken beim VfB Stuttgart NLZ-Chef zieht positives Saisonfazit – und blickt voraus

Auch abseits der großen Titelkämpfe hat sich im Nachwuchsleistungszentrum des VfB einiges getan. Nun blickt Direktor Thomas Krücken im Interview mit VfB-TV zurück auf ein ereignisreiches Jahr. „Wir können stolz sein, was wir in dieser Saison geleistet haben“, so der 44-Jährige, der seit 2019 beim schwäbischen Traditionsverein tätig ist. „Ich bin besonders stolz, dass das, was wir vor drei Jahren gestartet haben, Früchte trägt – dass wir seither den einzelnen Spieler in den Vordergrund stellen.“