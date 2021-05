Thomas Hitzlsperger zur finanziellen Lage VfB Stuttgart kommt glimpflich durch Corona-Zeit

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist nach eigenen Angaben bisher finanziell mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. Zwar habe der Fußball-Bundesligist durch die Pandemie etwa 45 Millionen Euro an Verlusten hinnehmen müssen, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger am Donnerstag. Bei der Liquidität habe der Tabellenneunte der abgelaufenen Saison jedoch eine sehr gute Basis. „Die Lage ist stabil bei uns.“ Dennoch werde der Etat für den Profikader in der kommenden Spielzeit niedriger ausfallen.