Thomas Hitzlsperger verlässt VfB Stuttgart So kommentiert Pellegrino Matarazzo den Abschied

Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) muss der VfB erneut ohne Offensivmann Philipp Förster (Infekt) auskommen. Chris Führich (Schlüsselbeinbruch) könnte am darauffolgenden Wochenende in Bochum in den Kader rücken, Silas Katompa Mvumpa (Kreuzbandriss) erwartet Matarazzo nicht vor Mitte November zurück. Mehr rund um den VfB in unserem Newsblog.