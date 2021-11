Thomas Gottschalk Entertainer gibt Radiomoderation bei SWR3 auf

Baden-Baden - Moderator Thomas Gottschalk beendet sein Gastspiel beim Radio. Nach knapp zwei Jahren sei er am 8. November zum letzten Mal gemeinsam mit Constantin Zöller bei der Popwelle SWR3 zu hören, wie der Südwestrundfunk am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Gottschalk hoffe, wieder mehr reisen und dadurch mehr Zeit in den USA verbringen zu können. „Gottschalk & Zöller“ gab es seit Januar 2020 wöchentlich immer am Montag.