Thomas D verteidigt Luca-App „Herablassend und verletzend“

Die Band war maßgeblich an der Vermarktung der App beteiligt, der Rapper Smudo warb in verschiedenen TV-Talkshows für sie, unter anderem bei „Anne Will“. 13 der 16 deutschen Bundesländer haben Lizenzen für die App gekauft, die inzwischen wegen Sicherheits- und Datenschutz-Mängeln in die Kritik geraten ist. „Smudo als großer Redner war prädestiniert dafür, die App zu präsentieren“, sagt Thomas D. „Er hat sich viel Kritik ausgesetzt von Datenschützern und von Menschen, die glauben, wir wollten nur die Daten oder das Geld. Tatsache ist: Das war viel Arbeit, wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und haben noch keinen Cent gesehen. Darum ging es auch nicht.“