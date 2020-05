Therapie bei Covid-19 Covid-19: Nach schwerem Verlauf genesen

Bei schweren Verläufen reichert eine Maschine das Blut mit Sauerstoff an

„Wenn das nicht ausreicht, muss der Patient intubiert werden, das heißt er bekommt einen Schlauch in die Luftröhre gelegt, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird“, sagt John. Wenn Beatmungsgerät und Lunge selbst dann nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Sauerstoff in das Blut zu transportieren, können Intensivmediziner auf das Extrakorporale Lungen-Ersatzverfahren (Extrakorporale Membranoxygenierung, ECMO) zurückgreifen. Dabei reichert eine Maschine das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff an, welches anschließend wieder zurückfließt. „Der Behandlungserfolg von Covid-19-Patienten basiert neben der Beatmung auf weiteren Bausteinen der Intensivtherapie wie Antibiotika, die Unterstützung des Kreislaufs, Narkosemittel oder auch einem zielgerichteten Management der Blutgerinnung“, so die Experten.