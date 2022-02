Themen in Siegelhausen Schleichverkehr, Müll und mehr

Marode Kreisstraße treibt die Bewohner um

Die restlichen Themen der Besprechung sind nicht weiter überraschend – sie treiben die Siegelhäuser nämlich seit Jahren um. Der Ausbau der Kreisstraße 1669 zum Beispiel. Hier ging seit der Infoveranstaltung im vergangenen Sommer gefühlt nichts weiter mit den Plänen, die Zufahrtssituation nach Siegelhausen ist weiterhin nicht so gelöst, „wie wir es uns wünschen“, so der Marbacher Bürgermeister Jan Trost. Man wolle in der Sache noch einmal aufs Landratsamt Ludwigsburg zugehen. Mit der Gemeinde Affalterbach soll es ebenfalls Gespräche geben, berichtet Jan Trost. Nämlich über die Parksituation in der Talstraße. Dort haben LKW, etwa der Milchlaster, der nach Siegelhausen fährt, Probleme beim Durchkommen.