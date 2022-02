Theatertreffen 2022 Mannheimer Schillerdrama nach Berlin eingeladen

– „All right. Good night. Ein Stück über Verschwinden und Verlust“

von Helgard Haug (Rimini Protokoll) mit Musik von Barbara Morgenstern in Zusammenarbeit mit dem Zafraan Ensemble, Konzept, Text und Regie Helgard Haug

Eine Produktion von Rimini Apparat in Koproduktion mit HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Volkstheater (Wien), The Factory (Manchester), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am Main), PACT Zollverein (Essen).

– „Das neue Leben. Where do we go from here“ frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf und Britney Spears auf Grundlage einer Übersetzung von Thomas Vormbaum, inder

Regie von Christopher Rüping. Eine Produktion des Schauspielhaus Bochum.

– „Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie“ von Soeren Voima nach Molière und

nach „Kapital und Ideologie“ von Thomas Piketty. Regie: Volker Lösch fürs Staatsschauspiel Dresden.

– „Die Jungfrau von Orleans“, romantische Tragödie nach Friedrich Schiller in einer Bearbeitung von Joanna Bednarczyk in der Regie vom Ewelina Marciniak fürs Nationaltheater Mannheim.

– „Die Ruhe“, Eine Performance-Installation von SIGNA. Konzept und Regie: Signa Köstler am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg.

– „Doughnuts“ von Toshiki Okada (auch Regie: Toshiki Okada) am Thalia Theater Hamburg.

– „Ein Mann seiner Klasse“ nach dem Roman von Christian Baron für die Bühne bearbeitet von Lukas Holzhausen und Annika Henrich. Regie: Lukas Holzhausen fürs Schauspiel Hannover.

– „humanistää! eine abschaffung der sparten“ nach Ernst Jandl in der Regie von Claudia Bauer fürs Volkstheater Wien.

– „Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)“ von Sivan Ben Yishai. Regie und Choreografie: Pınar Karabulut für die Münchner Kammerspiele.

– „Slippery Slope. Almost a Musical“ von Yael Ronen, Shlomi Shaban und Riah Knight, Itai Reicher. Regie: Yael Ronen, Komposition und Musik: Shlomi Shaban, Yaniv Fridel und Ofer (OJ) Shabi fürs Maxim Gorki Theater in Berlin.

Termine für die „Jungfrau von Orleans“ im Nationaltheater Mannheim:

11.Februar 20 Uhr, 9. und 12. März jeweils um 20 Uhr.