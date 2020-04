Theaterstar Otto Mellies gestorben

Nach verschiedenen Bühnenverpflichtungen kam er 1956 an das Deutsche Theater in Berlin. Hier hat er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Ensemble 2008 unzählige Rollen gespielt. „Eine Insel der Seligen“, nannte er das Theater inmitten der DDR-Kulturszene. Mit seinem kultivierten Darstellungsstil prägte er wichtige Aufführungen, so als Pylades in der „Iphigenie“-Inszenierung von Wolfgang Langhoff 1963 mit Inge Keller in der Titelrolle, 1978 in der Rolle des Zuhälters in „Bitterer Honig“ oder 1984 als Onkel Gajew im „Kirschgarten“. Ab Ende der 1950er Jahre wurde er immer öfter für Film- und Fernsehenproduktionen engagiert.