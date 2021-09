Programm Theater Rampe Mit Sinnlichkeit und Sehnsucht in die neue Spielzeit

Info

Wechsel

Das Theater Rampe startet in veränderter personeller Konstellation in die neue Saison: Marie Bues wird dann nicht mehr als Intendantin neben Martina Grohmann das Theater leiten. „Ich trete aus der direkten organisatorischen Leitung zurück, bleibe aber als Hausregisseurin dem Theater erhalten“, sagte sie auf der Rampe-Spielplankonferenz per Video zugeschaltet. Da Marie Bues bereits in der Vergangenheit oft auswärts Regie führte, ist die Konzentration der Theaterleitung auf Grohmann und Geschäftsführerin Franziska Stulle nur ein formaler Akt, „ein bescheidener Wechsel“, so Grohmann.

Abschied

Radikaler werden die Veränderungen 2023 ausfallen: Marie Bues und Martina Grohmann werden ihre dann auslaufenden Verträge nicht verlängern. Vor dem Hintergrund der Diskussion über Machtstrukturen im Theater soll der Wechsel als „transparentes Modell“ gestaltet werden, um im Sinn von Teilhabe und Diversität für mögliche Bewerbungen auch Menschen „außerhalb der Theaterblase zu erreichen“.