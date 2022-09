Angekündigt war Holzingers Arbeit auch als "physische Studie zur Psychologie des Wassers im 21. Jahrhundert". Ein etwas hochtrabender Titel, was den Theaterbesuch nicht weniger interessant macht. Der Abend besteht aus mehreren Episoden: mal ein Matrosenlied, mal - so könnte man es lesen - Kritik an der Zerstörung der Natur. "Wer durchschaut alle billigen Theatertricks?", heißt es an einer Stelle. "Wir", rufen die Mädchen, die mit auf der Bühne stehen.