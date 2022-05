Theater "Operation Mindfuck" - Yael Ronens Stück über Trollfabriken

Regisseurin Ronen war gerade mit ihrem Musical "Slippery Slope" zum Theatertreffen eingeladen. Nun legt sie mit "Operation Mindfuck" einen unterhaltsamen Abend nach. In anderthalb Stunden wird vieles - wenn auch nur flüchtig - gestreift. "Sie haben mein Handy gehackt?", will eine Mitarbeiterin der Fake-News-Einheit an einer Stelle von ihrer Chefin wissen. Ihre Chefin reagiert amüsiert: "Gehackt.... what are we, in the nineties? I dont hack phones. I hack people."