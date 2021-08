Theater im Schloss Kulturgenuss in historischen Gemäuern

„Wenn das Publikum nicht zu uns darf, gehen wir eben zum Publikum“, so die Devise der Initiatorin, die rund einen Monat lang an den Anträgen für die Unterstützung gearbeitet hat, um die „Attraktivität des Projekts“ auch richtig darzustellen. „Ich habe mit Straßentheater begonnen und in der Ausbildung so viele verschiedene Spielarten kennengelernt, warum soll das jetzt nicht auch funktionieren?“ fragte sich Hanne, die sich mit ihrem Anliegen daraufhin gezielt an Gartenlokale, Mühlenbesitzer, Hofläden, Waldkindergärten oder eben an Schlösser und Burgen wendete.