Theater im Online-Streaming Große Dramen aus Stuttgart und der ganzen Welt

Häufig zu sehen sind in diesen alten Produktionen bekannte Schauspieler wie Otto Sander, Jutta Lampe, Bruno Ganz – etwa am 29. April in Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“ in Steins Inszenierung von 1972. Oder auch am 1. Mai Grübers Labiche-Inszenierung „Die Affäre Rue de Lourcine“ von 1988 mit Udo Samel, Peter Simonischek und Imogen Kogge, die kürzlich in dem Fernsehfilm „Die Getriebenen“ die Bundeskanzlerin Angela Merkel verkörpert hat.

Und aktuelle Inszenierungen mit auch aus Film und Fernsehen bekannten Stars wie Nina Hossgibt’s: am 28. April liest sie Eribons „Briefe aus Frankreich“, am selben Tag ist ein superbes Tanztheater zu sehen „Körper“ von Sasha Waltz. Nicht verpassen sollte man auch am 30. April „Zerbombt“ von Sarah Kane mit drei grandiosen Schauspielern: Ulrich Mühe, Thomas Thieme und Katharina Schüttler.

Die anderen großen Häuser ziehen inzwischen nach und holen alte Schätze aus dem Archiv. Das Deutsche Theater Berlin zeigt unter dem Link „Heimspiel“ etwa am 30. April Goethes „Tasso“ in einer Inszenierung von Friedo Solter aus dem Jahr 1975.

Das benachbarte Berliner Ensemble zeigt jeden Freitag und dann eine Woche lang eine Inszenierung, zurzeit zu sehen ist die eindrucksvolle Schauspielerin Constanze Becker in der Titelrolle von „Medea“, inszeniert von Michael Thalheimer. Hier der Link. Außerdem: Gespräche sowie Backstage-Videos und Interviews und einen 360°-Rundgang durch das denkmalgeschützte Theater am Schiffbauerdamm.

Jens Harzer in Hamburg

Das Hamburger Thalia-Theater punktet mit Lesungen, am 28. April für 24 Stunden zu sehen ist „Quijote. Trip zwischen Welten!“ in der Regie von Stefan Pucher mit dem Iffland-Ring-Träger Jens Harzer. Die Hamburger verlinken auch ausführliche Interviews und Lesungen mit Ensemble-Darstellern. So gibt es Max Frisch aus dem Home Office: Schauspielerinnen und Schauspieler lesen Fragmente aus Max Frischs „Der Mensch erscheint im Holozän“ und seines Fragebogens.

Und das Theater zeigt ältere Inszenierungen, unter anderem – sozusagen als Beitrag zum Theatertreffen – am 1. Mai „Hamletmaschine“ von Heiner Müller, Regie: Robert Wilson. Die Produktion war eingeladen zum Berliner Theatertreffen im Jahr 1987. Am 3. Mai aus Hamburg: „Don Giovanni. Letzte Party. Eine Bastardkomödie nach Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo da Ponte“, eine viel gelobte Regiearbeit des aus Tübingen stammenden Regisseurs Antú Romero Nunes.

Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg hat den Spielbetrieb bis zum 30. Juni eingestellt, zeigt Podcasts, ein Corona-Tagebuch mit Schauspielern wie Lina Beckmann und Charly Hübner, stellte Produktionen vor und Gespräche und streamt auch Stücke, Infos hier. Etwa am 29. April ab 18 Uhr für 24 Stunden online ist „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek in der Regie von Falk Richter – viel gelobte Arbeit: Eingeladen zum Berliner Theatertreffen und den Mülheimer Theatertagen 2018, gewählt von „Theater heute“ in der jährlichen Kritikerumfrage als „Inszenierung des Jahres“, „Stück des Jahres“, „Schauspieler des Jahres“, „Kostüme des Jahres“. Zu sehen sind da unter anderem Benny Claessens, Matti Krause (der in Stuttgart in Armin Petras’ Intendanz im Ensemble war) und Ilse Ritter.

Am 30. April (für 24 Stunden)zu sehen ist die lustige, kluge Ayckbourn-Inszenierung „Ab Jetzt“ von Karin Beier aus dem Jahr 2015 , unter anderem mit Lina Beckmann und Ute Hannig, die vor einigen Jahren auch in Stuttgart im Ensemble war.

Franz Rogowski in München

Das der Videokunst aufgeschlossene Theater Dortmund ist auch online unter der Leitung von Kay Voges – der auch in Stuttgart in der Intendanz von Armin Petras gearbeitet hat („Das 1. Evangelium“, das sogar die „New York Times“ zu Jubel hinriss). Sein Haus zeigt jetzt täglich von 18 Uhr an eine neue Inszenierung für mindestens 24 Stunden online.

Live-Telefon-Theater im Residenztheater München

Die Münchner Kammerspiele zeigen pro Tag einen Mitschnitt einer Inszenierung aus dem Spielplan online, der nur 24 Stunden lang zu sehen ist. Hier gehts zum Programm.

Nebenan im Residenztheater (Residenztheater.de) bietet sich das Ensemble per Telefon an: hier der Link. Man kann sich von Schauspielern und Schauspielerinnen anrufen lassen,das Ensemble spielt Monologe, Szenen oder Monodramen am Telefon. Über ein Formular auf der Homepage kann man sich anmelden. Den Service gibt es auch für Kinder: am Telefon sind Geschichten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu hören.

Das Zürcher Schauspielhaus ist mit einem Projekt von Christopher Rüping, „Dekalog“ nach Krzysztof Kieślowski; eine mehrteilige Web-Inszenierung für sein Publikum online da.

Peymann-Klassiker aus dem Burgtheater

Ebenso unterhält das Burgtheater Wien sein Publikum, täglich um 11 Uhr begrüßt an dieser Stelle ein anderes Ensemblemitglied (darunter auch Branko Samarovski und Martin Schwab, zuletzt in Stuttgart in Peymanns „Lear“ von Shakespeare zu sehen, Michael Maertens und Lilith Häßle, die in Stuttgart Schauspiel studiert hat) das virtuelle Publikum und liest Aufheiterndes, Ablenkendes, Nachdenkliches. Man kann die Grüße auch später nachhören.

Außerdem sind auf dem youtube-Kanal des Burgtheaters alte Stücke zu sehen, egal ob sie in den 1960er oder in den 2000er Jahren. Da können nun auch die Nachgeborenen schauen, was sie damals an Theaterkunst hätten sehen können. Diese Aufzeichnungen werden jeweils am Freitag und am Montag ab 18 Uhr für 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Etwa von Montag, 27 April, 18 Uhr, bis Dienstag, 28. April, 18 Uhr, Thomas Bernhards „Heldenplatz“, Uraufführungs-Regie: Claus Peymann. Mit Therese Affolter, Kirsten Dene, Detlev Eckstein, Wolfgang Gasser, Karlheinz Hackl, Frank Hoffmann, Marianne Hoppe, Elisabeth Rath, Anneliese Römer, Bibiana Zeller.

Boccaccio im Schauspiel Stuttgart

Das Schauspiel Stuttgart setzt auf Grußbotschaften der Ensemblemitglieder. Sebastian Röhrle wird einen Vorleseservice anbieten, Matthias Leja täglich eine Folge von Giovanni Boccaccios „Decamerone“ lesen. Schauspieler Gabor Biedermann ist in einem Interview zur Produktion „Weltwärts“ zu erleben, hier der Link. Das Haus bleibt ansonsten zurückhaltend mit dem Streamen. „Grundsätzlich wollen wir uns vom gegenwärtigen Aktionismus, ständig irgendwelche alten Inszenierungen zu streamen, nicht anstecken lassen“, sagt die Theatersprecherin Katharina Parpart und führt auch technische Gründe an: „die Qualität der allermeisten vorhandenen Mitschnitte wird unserer Meinung nach weder dem Live-Erlebnis von Theater noch der Qualität unserer Inszenierungen gerecht.“

Junges Ensemble Stuttgart mit Stücken und Podcasts

Das Junge Ensemble Stuttgart (JES) zeigt auch Produktionen. Für jeweils zwei Tage können Stücke online angeschaut werden. unter www.jes-stuttgart.de zu finden. Am 27. und 28. April zu sehen: „entweder und“ ab fünf Jahren, ein Kinderstück über das Größerwerden in einer rosablauen Welt in der Inszenierung von Hannah Biedermann. Am 29. und 30. April folgt „Als der Baum mit den roten Haaren weinte“ ab acht Jahren, geschrieben und inszeniert von Hanneke Paauwe. Am 1. und 2. Mai geht es weiter mit „Die beste Geschichte – En iyi hikâye“ ab acht Jahren, einer deutsch-türkischen Ensembleproduktion in der Regie von Anne Wittmiß. Am Sonntag 3. Mai ist ein JES-Klassiker aus dem Jahr 2007 zu sehen: „Mama Salz und Papa Pfeffer“ ab vier Jahren, eine Ensembleproduktion in der Regie von Intendantin Brigitte Dethier. Alle Infos über das Programm sind auf der Homepage zu finden.

Zusätzlich zum Online-Spielplan bespielt das Ensemble des JES die Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook und YouTube mit den Reihen #JESerzählt und #JESstayshome. „Für #JESerzählt hat das JES-Ensemble sich in den vergangenen Tagen auf die Suche nach ihren liebsten Erzählungen gemacht“, erklärt die Theatersprecherin Annalena Ehmann. „Gefunden haben sie umgedichtete Gedichte, Lieblings-Legenden oder auch Geschichten von den Anfängen des JES. Diese werden in den nächsten Wochen mittels kleiner Videos auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht.“

Unter der Überschrift #JESstayshome zeigt das JES-Ensemble persönliche Tipps, wie die Zeit, die alle Zuhause verbringen müssen, angenehmer gestaltet werden kann. Ehmann: „Hier ist vom liebsten Pancake-Rezept bis hin zu einer Rechercheaufgabe für unsere erste Produktion der nächsten Spielzeit „Paradies“ ganz viel Verschiedenes dabei.“

Theater Rampe zeigt Live-Premieren

Das Stuttgarter Theater Rampe geht mit der Reihe „Montage“ online, die sich mit Popkultur und anderem beschäftigt: jeden Montag von 21 Uhr an als Radioshow online: https://mixlr.com/theater-rampe. Auch Sara Dahme ist zu erlebe, am 2. Mai gibt es zu „Haus der Antikörper“ US Radiosendung mit Sara Dahme.

Am 29. April ab 20 Uhr für 24 Stunden zu sehen: „Big Republic“ (2015) von Oliver Schmaering frei nach „WIR“ von Jewgeni Samjatin in der Regie von Christina Paulhofer. am 3. Mai folgt das Tanztheater „Platonia“ von 2018 von Backsteinhaus Produktion.

Das Forum-Theater geht auch online. Gezeigt wird eine Videodokumentation über die Proben zu dem Solo-Stück mit Martina Guse, „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“ von Peter Hacks.

Freie Gruppen live im Netz

Freie Stuttgarter Gruppen wie Lokstoff sind zum Beispiel am 9. Mai zu erleben mit : #ichsehedich – ein Perspektivwechsel ,der Link dazu hier . Und es gibt Märchen-Lesungen für Kinder von vier bis zehn Jahren.

Und das Citizen Kane Kollektiv hat weiterhin Radiosendungen am Start (wieder am 28. April). „Wir können uns vorstellen – wenn die Krise sich lange hinzieht – dieses Format auszubauen“, sagt Regisseur Christian Müller, „und auch mit Live-Online-Kollektionen über unsere derzeitige Recherche und künstlerische Arbeit zu ergänzen.“

Ein Lied von Schorsch Kamerun

Und von Ferne grüßt ein bekannter Künstler: Schorsch Kamerun, Theaterregisseur und Sänger der Punkband Die Goldenen Zitronen, der im September 2019 mit der musikalisch-theatralen Performance „Motor City Super Stuttgart“ die Baugrube am Hauptbahnhof bespielt hat, stellt ein schönes, bombast-melancholisches Lied online, mit Liedzeilen wie gemacht für jetzt: „Wie steht’s um dein Haus? . . . dein neuester Plan?“.