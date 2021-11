Theater Die Theaterfreunde Affalterbach spielen 2022 nicht

Anrufer fragen nach Karten

Die Nachricht der abgesagten Saison 2022 stimmt vermutlich viele Menschen traurig, denn die Aufführungen der Laienspielgruppe sind sehr beliebt. Und immer wieder erreichen Anrufe die Drahtzieher der Theatergruppe mit der Frage, ob es in der nächsten Saison wieder rund geht auf den Brettern in dem gemütlichen kleinen Theater in Wolfsölden. Alfred Leiensetter kommt ins Schwärmen, wenn er an die besten Zeiten des Trupps zurückdenkt: Pro Saison haben rund 2000 Gäste an etwa 20 Spieltagen die Stücke besucht, die Auslastung liegt bei 100 Prozent. Und sobald der Kartenvorverkauf einst losging, war die komplette Saison innerhalb nur eines Tages komplett ausverkauft. „Es lief einfach wahnsinnig gut bei uns“, sagt der Vorsitzende.