„The Walk“ – Amal trifft Dundu Riesen-Marionette läuft 8000 Kilometer weit

Sie floh vor Feuer und traf den Papst

Das Festival startete im Juli 2021 an der türkischen Grenze. Türkei, Griechenland, Italien, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Belgien und Großbritannien. Ganze 8000 Kilometer legt Amal zurück, und nächsten Monat, im November, wird sie dann in Manchester ankommen. Sie hat bereits viel gesehen. In Griechenland und der Türkei musste Amal vor den Bränden fliehen, in Rom traf sie Papst Franziskus und reiste anschließend mit einem Boot weiter in Richtung Marseille. Das Zusammentreffen in Stuttgart soll nun Dundus Licht der Hoffnung an Amal und die Festivalbesucher vor Ort weitergeben, die sie zu Fuß begleiten können.