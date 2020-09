The Spirit of Friedrich Schiller Marbach hat jetzt einen Schiller-Whiskey

Das Design der Flaschen wurde inzwischen komplett umgestellt, Gin in das Sortiment mit aufgenommen. Vor fünf Jahren reifte dann die Entscheidung, sich auch am Herstellen von Whiskey zu probieren. Mit Erfolg. Mit ihrer ersten Abfüllung haben sich die Geschwister inzwischen auch bei „Whiskey-Päpsten in Deutschland“ vorgestellt – „und die waren durchweg angetan“, so Anne. Nun feilen sie weiter an ihrem Produkt und wollen von Jahr zu Jahr besser werden. „Uns kommt es auf die Qualität an, nicht die Quantität“, machen alle miteinander klar und sagen deshalb auch: „Wir sind lieber mal eine Weile ausverkauft, als eine schlechtere Qualität anzubieten.“

Die Arbeit haben sie übrigens ganz gut aufgeteilt. Mark und Philipp sind für die Hauptarbeit in der Brennerei zuständig, Anne und Katharina für die Vermarktung, den Versand und das Design. Und hier haben sie sich übrigens einiges einfallen lassen. Auf dem Etikett des Schiller-Whiskeys sind nicht nur Schiller selbst und sein Geburtshaus zu sehen, sondern auch das DLA. Auf der Rückseite findet sich zudem ein Zitat aus Schillers Gedicht „An die Freude“. Für die vier der perfekte Spruch zu ihrem „Spirit of Friedrich Schiller“ – der künftig einen festen Platz in Marbach haben soll.