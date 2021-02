The Masked Singer, Runde 2 Im Einhorn steckt Franziska von Almsick

Köln - Am Ende der zweiten Runde der aktuellen „Masked Singer“-Staffel gibt es sechs Gewinner. Die Gewinnerin Nummer eins ist Franziska von Almsick – und das, obwohl sie am Ende des Abends nach dem Publikums-Voting ihre Einhorn-Maske lüften muss. Aber die heute 42-jährige Ex-Profisportlerin, die in den 1990er-Jahren so unglaublich viele Medaillen im Schwimmsport gewonnen hat, ist seitdem im schnell rotierenden deutschen Promi- und Rote-Teppich-Zirkus eine derart angenehm unprätentiöse und sympathische Erscheinung, dass man sich freut, ihr total verschwitztes und erschöpftes, aber glückliches Gesicht auf der Bühne zu sehen. Mit ihrer hellen und sehr mädchenhaften Sopranstimme hat sie nicht gerade brillant an diesem Abend gesungen – aber es kam „tief aus dem Herzen“, wie Jury-Mitglied Rea Garvey immer so schön sagt. Und deswegen denkt der Zuschauer: Hut ab vor dieser Performance und vor von Almsicks Mut, an diesem Wettkampf als absoluter Nicht-Profi-Künstler teilzunehmen.