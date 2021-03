The Masked Singer Die letzte Maske ist gelüftet

Der Flamingo

Als nächstes muss sich der Flamingo von seiner pinkfarbenen Maske mit dem langen Hals trennen. Das Publikum vermutet Ross Antony im Kostüm und liegt damit wieder richtig. „Ich hatte so viel Spaß. Ihr habt in den letzten eineinhalb Jahren so viel gemacht für uns“, sagt der gebürtige Brite, der die Juroren und das Publikum unter anderem mit einer Frauenstimme und falschem spanischen Akzent an der Nase herumführte. „Wir haben so viele Akzente ausprobiert“, sagt Antony nach seiner Enttarnung. „Aber Spanisch war das Beste, was ich machen konnte.“4000 handgefärbte und mit Strass besetzte Straußen-, Marabu- und Hühnerfedern zierten das Kostüm des ehemaligen Mitglieds der erfolgreichen Pop- und R’n’B-Gruppe „Bro’Sis“, der am Finalabend einen Mix aus den Songs „Venus“ von Shocking Blue, „Vogue“ von Madonna und „The Reason“ von Calum Scott präsentiert. Letzteres wird von Garvey als „seine beste Performance“ gelobt. Gereicht hat es schließlich für einen guten dritten Platz.