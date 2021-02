The Masked Singer Beliebte Show auf ProSieben wird etwas kürzer

Köln - Gute Nachrichten für schlaftrunkene Zuschauer: Die neuen Folgen der ProSieben-Show „The Masked Singer“ sollen etwas kürzer werden. Das kündigte Senderchef Daniel Rosemann am Donnerstag an. Die Veränderung habe mit Rückmeldungen durch die Zuschauer zu tun. Ein klarer Wunsch sei gewesen, „keine Show bis 0 Uhr“ zu machen, wenn man am Mittwoch wieder arbeiten müsse, so Rosemann. „Insofern werden die Shows in diesem Jahr kürzer“, sagte er.